FIND FUSION

Here’s where you can catch us on TV:

AT&T U-VERSE - ch. 1206 (HD), ch. 206 (SD)

- ch. 1206 (HD), ch. 206 (SD) COX - Check Your Local Listings

- Check Your Local Listings DIRECTV - ch. 342

- ch. 342 DISH - ch. 244

- ch. 244 GOOGLE FIBER - ch. 105

- ch. 105 MEDIACOM - ch. 238

- ch. 238 SPECTRUM (including Bright House, Charter and Time Warner Cable) - Check Your Local Listings

- Check Your Local Listings SUDDENLINK - Check Your Local Listings

- Check Your Local Listings VERIZON FIOS - ch. 108

Want to know what’s on right now? Head over to our show lineup page.